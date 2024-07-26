مدير سي.آي.إيه يعتزم لقاء مسؤولين من إسرائيل وقطر ومصر في روما بشأن اتفاق يتعلق بغزة

نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين القول إنه من المتوقع أن يلتقي مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) وليام بيرنز مع مسؤولين رفيعي المستوى من إسرائيل وقطر ومصر في روما يوم الأحد في مسعى لإتمام اتفاق بشأن الرهائن المحتجزين في غزة ووقف إطلاق النار.