بايدن وعاهل الأردن بحثا اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

اعلن الديوان الملكي الأردني في بيان إن الملك عبد الله الثاني والرئيس الأميركي جو بايدن بحثا اليوم الجمعة في اتصال هاتفي "المستجدات الخطيرة في غزة والجهود الرامية للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإنهاء الأزمة الإنسانية في القطاع".