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الأمم المتحدة: القتال في خان يونس أجبر أكثر من 180 ألف شخص على النزوح في أربعة ايام

أخبار دولية
2024-07-26 | 16:31
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الأمم المتحدة: القتال في خان يونس أجبر أكثر من 180 ألف شخص على النزوح في أربعة ايام
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الأمم المتحدة: القتال في خان يونس أجبر أكثر من 180 ألف شخص على النزوح في أربعة ايام

أفادت الأمم المتحدة الجمعة أن أكثر من 180 ألف فلسطيني اضطروا للنزوح خلال أربعة أيام من القتال العنيف حول مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، في ظل عملية عسكرية إسرائيلية لاستعادة جثث رهائن من المنطقة. 
     
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن "الأعمال العدائية المكثفة" الأخيرة في منطقة خان يونس، عقب أكثر من تسعة أشهر على بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، أسفرت عن "موجات جديدة من النزوح الداخلي في جميع أنحاء غزة". 
     
وأضاف أن "نحو 182 ألف شخص" نزحوا من وسط خان يونس وشرقها بين يومي الاثنين والخميس، في حين "لا يزال مئات آخرون عالقين في شرق خان يونس". 
     
وأصدر الجيش الإسرائيلي الاثنين أوامر بإخلاء أجزاء من المدينة الجنوبية، معلنا أن قواته "ستعمل بقوة" هناك، بما في ذلك في منطقة أُعلنت في السابق أنها آمنة. 

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