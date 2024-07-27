مقتل عسكريين بانفجار لغم أرضيّ في شمال شرق نيجيريا

قُتل سبعة عسكريّين نيجيريين، بانفجار لغم أرضيّ، في شمال شرق البلاد، في منطقة ينشط فيها جهاديون تابعون لتنظيم الدولة الإسلامية، حسب ما أعلنت ميليشيا تقاتل الجهاديين.

وقال قياديان في الميليشيا لوكالة فرانس برس إنّ العسكريين كانوا متوجّهين فجر الخميس إلى كوكاوا، عندما انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع بشاحنتهم.

وأكّد القيادي في الميليشيا باباكورا كولو أنّ الجنود السبعة، الذين كانوا في الشاحنة قُتلوا في الانفجار، الذي وقع في قرية باوارتي.

كما أكّد وقوع الانفجار والحصيلة مسؤول آخر في الميليشيا إبراهيم ليمان.

وحمّل المسؤولان مسؤولية الهجوم إلى تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا، الفصيل الجهادي المهيمن في منطقة بحيرة تشاد.

وتخوض القوات النيجيرية حربًا ضد المتمردبن في المنطقة منذ أكثر من عقد من الزمن.