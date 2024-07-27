وزير الخارجية الصينيّ حذّر الفلبين من نشر الصواريخ الأميركية

حذّر وزير الخارجية الصينيّ وانغ يي الفلبين من نشر الصواريخ الأميركية متوسطة المدى.

وأوضح أنّ مثل هذه الخطوة قد تغذّي التوترات الإقليمية وتشعل سباق تسلّح.

وأرسلت الولايات المتحدة نظام صواريخ تايفون إلى الفلبين في إطار تدريبات عسكرية مشتركة، في وقت سابق من هذا العام.

وقال مسؤول عسكريّ فلبينيّ إنّه لم يُطلق، خلال التدريبات.

وأبلغ وانغ وزير الخارجية الفلبيني إنريكي مانالو، خلال اجتماع، في فينتيان، أنّ العلاقات بين الصين والفلبين وصلت الآن

إلى مفترق طرق وأنه لا يوجد سبيل لتجنب الصراع والمواجهة سوى الحوار والتشاور.

وقال وانغ إنّ العلاقات بين البلدين تواجه تحديات لأن الفلبين "انتهكت مرارًا وتكرارًا التوافق بين الجانبين والتزاماتها".

وأضاف وانغ: "إذا نشرت الفلبين نظام الصواريخ المتوسطة المدى الأميركيّ، فسوف يخلق ذلك توترًا ومواجهة في المنطقة ويؤدي إلى سباق تسلّح، وهو ما يتعارض تمامًا مع مصالح وتطلعات الشعب الفلبينيّ.”