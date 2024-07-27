ترامب يوجّه خلال لقائه نتانياهو انتقادات شديدة لتصريحات هاريس

وجّه الرئيس الأميركيّ السابق والمرشح الجمهوريّ للبيت الأبيض دونالد ترامب، خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، في فلوريدا، انتقادات شديدة لمنافسته الديموقراطية كامالا هاريس.

وحذّر من أنّ عدم فوزه في انتخابات تشرين الثاني، سيكون كارثيًا على الشرق الأوسط.

وأتى الاجتماع بين نتانياهو وترامب في ختام زيارة قام بها رئيس الوزراء الإسرائيليّ إلى الولايات المتحدة وألقى خلالها كلمة أمام الكونغرس الأميركيّ، قبل أن يلتقي كلًا من الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، المرشّحة الديموقراطية لخلافته.

وقال ترامب وقد جلس قبالة نتانياهو: "لدينا أشخاص غير أكفّاء يقودون بلادنا.”

وأضاف: "إذا فزنا فسيكون الأمر سهلاً للغاية. كلّ شيء سيسير على ما يرام وبسرعة كبيرة، لكن إذا لم نفز، فقد نجد أنفسنا أمام حروب كبرى في الشرق الأوسط، وربما أمام حرب عالمية ثالثة.”