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بايدن سيعلن عن خطط لإصلاح المحكمة العليا

أخبار دولية
2024-07-27 | 01:14
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بايدن سيعلن عن خطط لإصلاح المحكمة العليا
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بايدن سيعلن عن خطط لإصلاح المحكمة العليا

نقلت صحيفة بوليتيكو الأميركية عن شخصين مطلعين القول إنّ الرئيس الأميركيّ جو بايدن سيعلن عن خطط لإصلاح المحكمة العليا.

 

ولفتت إلى أنّه من المرجّح أن يدعم تحديد فترات ولاية القضاة وقواعد أخلاقية قابلة للتنفيذ.

 

وكان بايدن قال الأسبوع الماضي خلال خطاب في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض إنّه سيدعو إلى إصلاح المحكمة.

 

ومن المتوقع أيضًا أن يسعى إلى تعديل دستوريّ، للحد من حصانة الرؤساء وبعض شاغلي المناصب الآخري، حسبما أوردت صحيفة بوليتيكو، 

وذلك في أعقاب حكم المحكمة العليا في تموز بأن الرؤساء يتمتعون بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية.

 

وأضاف التقرير أن بايدن سيعلن عن ذلك في تكساس الاثنين وقد تحدث تغييرات على تلك المقترحات المحددة.

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