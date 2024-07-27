القوات الأوكرانية الصاروخية قصفت مطارًا عسكريًا روسيًا في القرم

قصفت القوات الأوكرانية الصاروخية مطارًا عسكريًا روسيًا في القرم.

وكان يُستخدم المطار، لشن هجمات بعيدة المدى عليها، في أحدث ضربة ضمن سلسلة من الضربات الموجهة للجيش الروسيّ في شبه الجزيرة المحتلة.

وقالت إنّ أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية، ومقره في سيفاستوبول، اضطر إلى نقل سفنه الحربية إلى ميناء أكثر أمانًا في مكان آخر.

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكرانيّ، في بيان، إنّ المطار الروسيّ في ساكي بغرب القرم أصبح أحدث هدف للقصف.

وأوضح بيان أنّ الهجوم نفذته القوات الصاروخية الأوكرانية إلى جانب وحدات أخرى.