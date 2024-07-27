اضطراب متواصل في حركة القطارات السريعة الفرنسية غداة أعمال تخريب

تواصل الاضطراب في حركة القطارات السريعة الفرنسية، غداة إعلان شركة السكك الحديد عن تعرّضها "لهجوم ضخم" أتى قبل ساعات من حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024.

وسجّلت حركة القطارات السريعة تحسناً السبت لكن الاضطرابات ما زالت قائمة.

وسيشهد الخطان الشماليّ الغربيّ والجنوبيّ الغربيّ تشغيل قطارين سريعين من ثلاثة، بينما سيشهد الخط الشماليّ 80 في المئة من الحركة المعتادة للقطارات السريعة، وفق تقديرات شركة السكك الحديد "إس إن سي إف".

وأوضحت أن الحركة عبر الخط الشرقي ستجري كالمعتاد، مرجحة أن تستمر الاضطرابات الأحد على الخط الشمالي وأن يشهد الخط الأطلسي تحسّناً.

الا أن شركة "إس إن سي إف" أكدت أن "كل عمليات النقل للفرق والمعتمدين" للمشاركة في أولمبياد باريس مؤمنة.