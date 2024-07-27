خفر السواحل الفيليبيني يؤكد تسرب النفط بعد غرق ناقلة في خليج مانيلا

أعلن خفر السواحل الفيليبيني أن كمية من النفط بدأت بالتسرب من ناقلة محملة بـ1,4 مليون ليتر من النفط الصناعي غرقت في خليج مانيلا.



ورصد غواصون يتفقدون هيكل السفينة "تسربا ضئيلا" للنفط من الصمامات، حسبما قال المتحدث باسم خفر السواحل الادميرال أرماندو باليلو، مطمئنا أن الوضع "غير مثير للقلق حتى الآن".



وأشار إلى "أنها مجرد كمية ضئيلة الحجم تتسرب"، آملا أن "نتمكن غدا من بدء شفط النفط من الناقلة".



وغرقت الناقلة "ام تي تيرا نوفا" الخميس وسط هطول أمطار غزيرة على مانيلا والمناطق المحيطة بها في الأيام الأخيرة، ما أدى إلى مقتل أحد أفراد الطاقم وأثار مخاوف من احتمال حدوث أسوأ تسرب نفطي



وكان خفر السواحل قد حذر من "كارثة بيئية" في حال تسرب كل الحمولة.