الدفاعات الجوية الاوكرانية تسقط أربع طائرات مسيرة هجومية وصاروخا روسيا

أسقطت الدفاعات الجوية الاوكرانية أربع طائرات مسيرة هجومية وصاروخا أطلقتها روسيا في هجوم الليلة الماضية، بحسب سلاح الجو الأوكراني.



وذكر الجيش في بيان أن " قوات الدفاع الأوكرانية أسقطت كل الأهداف في مناطق دنيبرو وبولتافا وخاركيف وكييف".