تشغيل ما معدله سبعة من عشرة قطارات سريعة في فرنسا بعد أعمال التخريب

أعلنت الشركة المشغّلة للقطارات في فرنسا أنه سيتم تشغيل ما معدله سبعة من عشرة قطارات سريعة السبت على ثلاثة خطوط رئيسية في فرنسا، وذلك بعد يوم على أعمال تخريب تسببت باضطرابات في شبكة السكك الحديد مع انطلاق الألعاب الأولمبية في باريس.



وقالت شركة خطوط السكك الحديد "إس إن سي إف " في بيان إن "على الخط الشمالي وخط بريتاني والخط الجنوبي الغربي، سيتم تشغيل سبعة من عشرة قطارات في المعدل مع تأخير لمدة ساعة أو اثنتين".