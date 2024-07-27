بلينكن يلتقي نظيره الصيني في لاوس

بدأ وزيرا خارجية الصين والولايات المتحدة محادثات في فينتيان عاصمة لاوس، على وقع توترات في بحر الصين الجنوبي وقلق واشنطن إزاء العلاقات بين موسكو وبكين.



ويجري اللقاء بين وانغ يي ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن على هامش اجتماع وزراء خارجية دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).



وفي سياق آخر، كان بلينكن أكد أننت نعمل يوميا بشكل مكثف على إتمام محادثات وقف إطلاق النار في غزة.

واشار مسؤول كبير بالخارجية الأميركية إلى أن وزير الخارجية الصيني بحث مع بلينكن إعلان بكين الذي توصلت إليه فصائل فلسطينية.