أولمبياد باريس: سيول تحتج عن خطأ في الافتتاح واللجنة الاولمبية الدولية تعتذر

احتجت كوريا الجنوبية على تقديم رياضييها المشاركين في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024 على أنهم من كوريا الشمالية، ما دفع اللجنة الأولمبية الدولية الى الاعتذار عن هذا الخطأ.



ولدى مرور القارب الذي ينقل رياضيي الجنوب في نهر السين، تمّ تقديمهم على أنهم من "جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية" باللغتين الفرنسية والانكليزية، وهو الاسم الرسمي لكوريا الشمالية التي لا تزال جارتها الجنوبية تقنياً في حالة حرب معها.



وأعربت وزارة الرياضة في سيول عن "أسفها للإعلان الذي حصل في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024، وجرى من خلاله تقديم الوفد الكوري الجنوبي على أنه الفريق الكوري الشمالي".



وطلبت من وزارة الخارجية "الاحتجاج بشدّة لدى الجانب الفرنسي" المنظِّم على هذا الخطأ، بينما طلبت جانغ مي-ران، نائبة وزير الرياضة الكورية الجنوبية المتوجة بذهبية أولمبية في رفع الأثقال خلال دورة بكين 2008، لقاء رئيس اللجنة الدولية الألماني توماس باخ للبحث في هذه المسألة.



وأكدت وزارة الخارجية في بيان أنها تواصلت مع السفارة الفرنسية في سيول، وأن الأخيرة أبدت أسفها بشأن ما اعتبرته "خطأ غير مفهوم".



وأشارت وزارة الرياضة الى أن اللجنة الأولمبية الكورية الجنوبية ستطلب اتخاذ إجراءات لتفادي تكرار هذا الخطأ من قبل اللجنة المنظّمة واللجنة الأولمبية الدولية.



وتقدمت الأخيرة باعتذار عما حصل، جاء فيه "نعتذر بشدة عن الخطأ الذي حصل عند تقديم الفريق الكوري الجنوبي خلال بثّ حفل الافتتاح"، وذلك في منشور عبر حسابها باللغة الكورية على منصة إكس.