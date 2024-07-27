الدفاع المدني في غزة: استشهاد 12 فلسطينيا في هجوم إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة أن ما لا يقل عن 12 فلسطينيا قتلوا في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين غربي مدينة دير البلح.



وقال في بيان: "12 شهيدا و عدد من الإصابات إثر القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدرسة خديجة غرب دير البلح بالمحافظة الوسطى".