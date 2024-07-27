باخ يتحدث مع رئيس كوريا الجنوبية حول خطأ حفل الافتتاح

أعلنت نائبة وزير الرياضة في كوريا الجنوبية في باريس أن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ سيتحدث مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ليبلغه باعتذار عن الخطأ الذي وقع خلال حفل افتتاح دورة ألعاب باريس الصيفية أمس الجمعة عندما قدم مذيع الحفل رياضيي كوريا الجنوبية على أنهم يمثلون كوريا الشمالية.