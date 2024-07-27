وزير فرنسي: القطارات فائقة السرعة ستعود للعمل على نحو طبيعي يوم الاثنين

أعلن وزير النقل الفرنسي باتريس فيرجريت أن حركة القطارات في شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة ستعود إلى طبيعتها بحلول يوم الاثنين بعد تخريب تعرضت له محطات الإشارة والكابلات مما أحدث حالة فوضى في الانتقالات أمس الجمعة.وقال للصحفيين في تحديث بشأن الأمر: "من المتوقع العودة الكاملة إلى الوضع الطبيعي يوم الاثنين".