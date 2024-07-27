الدفاع المدني بغزة: نحو 170 شهيداً منذ الإثنين في خان يونس جراء العملية الإسرائيلية

أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة ان العملية العسكرية الإسرائيلية في منطقة خان يونس أسفرت عن استشهاد نحو 170 شخصا وإصابة المئات منذ الاثنين.وقال المتحدث باسم الجهاز محمود بصل لوكالة فرانس برس: "منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في منطقة خان يونس نتحدث عن نحو 170 شهيدا ومئات الجرحى".