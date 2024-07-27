بلينكن أثار مخاوف واشنطن من "الخطوات الاستفزازية" للصين حول تايوان

أثار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في خلال لقائه نظيره الصيني وانغ يي في لاوس، قلق بلاده من "الخطوات الاستفزازية" لبكين حول تايوان، وفق ما أفاد مسؤول أميركي.وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية إن بلينكن أثار "مخاوف الولايات المتحدة بشأن الخطوات الاستفزازية التي قامت بها الصين مؤخراً، بما في ذلك محاكاة حصار (لتايوان) في توقيت قريب" من مراسم تنصيب لاي تشينغ-تي رئيساً جديداً في أيار الماضي.