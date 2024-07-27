وزارة الصحة التابعة لحماس: 30 قتيلا في قصف إسرائيلي على مدرسة في دير البلح

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس سقوط ما لا يقل عن 30 شهيداً و100 جريح في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تضم مستشفى ميدانياً في دير البلح بقطاع غزة.



من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي الإغارة على "مجمع قيادة وسيطرة تابع لحماس تم إخفاؤه داخل مدرسة خديجة في وسط قطاع غزة".

