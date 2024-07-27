روسيا تعلن السيطرة على بلدة جديدة شرق اوكرانيا

أعلنت روسيا سيطرتها على بلدة جديدة شرق أوكرانيا حيث تواصل تقدمها البطيء منذ أشهر دون تحقيق خرق كبير في هذه المرحلة.



وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "وحدات من مجموعة القوات المركزية حررت بلدة لوزوفاتسكي".



وتقع هذه البلدة شرق مدينة بوكروفسك في قطاع أوتشريتين حيث تقدمت القوات الروسية بسرعة نسبياً في الأشهر الأخيرة.