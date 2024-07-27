مسيرات أوكرانية تصيب قاذفة قنابل استراتيجية بمطار روسي

أفاد مصدر بالمخابرات العسكرية الأوكرانية بأن طائرات مسيرة أوكرانية ألحقت ضررا بقاذفة قنابل استراتيجية روسية من طراز تو-22إم3 في مطار عسكري بشمال روسيا.



وقال المصدر لـ"رويترز"، إنه تمت إصابة قاذفة القنابل الفرط صوتية بعيدة المدى في مطار أولينيا العسكري قرب أولينيجورسك بشمال روسيا.



وذكرت صحيفة أوكراينسكا برافدا أن المطار، الذي تقلع منه الطائرات الاستراتيجية الروسية لشن هجمات صاروخية على أوكرانيا، يبعد 1800 كيلومتر عن الحدود الأوكرانية.



وأضافت الصحيفة أنه تم شن هجمات أخرى على روسيا شملت مطارا عسكريا في مدينة إنجلز بمنطقة ساراتوف، ومطار دياجيليفو في منطقة ريازان. كما أصابت طائرة مسيرة مصفاة نفط في ريازان.