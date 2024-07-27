وزير الداخلية الفرنسي: لا نستبعد ضلوع طرف أجنبي في أعمال تخريب السكك الحديدية

شدّد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان على أنه لا يمكنه استبعاد ضلوع طرف أجنبي في هجمات تسببت في تخريب محطات إشارات وكابلات في شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة بالبلاد، الأمر الذي نتج عنه فوضى في الانتقالات يوم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية.



وقال الوزير للقناة الثانية الفرنسية: "من المسؤول؟ إما أنه من الداخل أو صدرت له أوامر من الخارج. من السابق لأوانه تحديد ذلك".



وأضاف: "كشفنا عددا معينا من العناصر التي قادتنا للاعتقاد بأننا سنعلم سريعا من المسؤول".