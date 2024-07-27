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لافروف: تصريحات كييف في شأن مفاوضات السلام "متناقضة"
أخبار دولية
2024-07-27 | 09:50
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لافروف: تصريحات كييف في شأن مفاوضات السلام "متناقضة"
رأى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير خارجيته بشأن مفاوضات السلام تنم عن تناقض، مؤكدا أنه "لا يستمع اليهما".
وردا على اسئلة طرحها صحافيون على هامش اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، كان لافروف يشير الى تعليقات أخيرة لزيلينسكي وكوليبا انطوت في رأيه على شيء من الازدراء.
ففي مقابلة مع قناة "تي اس ان" الأوكرانية خصصت لزيارته لبكين الجمعة، اعلن كوليبا أنه لا يمكن اجبار كييف على التفاوض مع موسكو، وأن بكين التي ترغب في أداء دور الوسيط بين البلدين، تحترم وحدة أراضي أوكرانيا.
وقال لافروف إن "كوليبا لا يقول ذلك للمرة الأولى، وقد أعلن احيانا موقفا مناقضا تماما".
واضاف: "قبل وقت غير بعيد، تحدث الأوكرانيون عن مفاوضات. أبدى زيلينسكي استعداده للجلوس الى طاولة مفاوضات مع ممثلين لروسيا. ولأكون صادقا، لا استمع اليهم".
كذلك، أوضح لافروف انه تطرق في خلال محادثاته مع نظيره الصيني وانغ يي في فينتيان الى التصريحات التي صدرت خلال زيارة كوليبا، مؤكدا أن الروس "شعروا بأن الموقف الصيني لم يتغير".
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