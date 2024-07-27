وانغ يي يدعو واشنطن إلى الامتناع عن "صب الزيت على النار" في الخلاف مع الفيليبين

طلب وزير الخارجية الصيني وانغ يي من نظيره الأميركي انتوني بلينكن "عدم صب الزيت على النار" في الخلاف بين بكين ومانيلا في بحر الصين الجنوبي.



واورد بيان لبكين أن وانغ أبلغ بلينكن في خلال اجتماعهما في فينتيان بلاوس: "على الولايات المتحدة ألا تصب الزيت على النار وتؤجج الاضطرابات وتقوض الاستقرار في بحر" الصين الجنوبي.

