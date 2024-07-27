بعد محاولة اغتياله... ترامب: سأواصل عقد تجمعات في أماكن مفتوحة

أكد مرشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب اليوم، أنه سيواصل عقد تجمعات في أماكن مفتوحة خلال حملته الانتخابية في تجاهل لتوصية من جهاز الخدمة السرية المعني بحمايته بتجنب ذلك بعد محاولة اغتيال تعرض لها هذا الشهر.



وقال ترامب على منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي التابعة له: "سأواصل عقد تجمعات في أماكن مفتوحة ووافق جهاز الخدمة السرية على تكثيف عملياته بشكل كبير... إنهم قادرون جدا على فعل ذلك. يجب ألا يسمح لأي كان بأن يوقف أو يعرقل حرية التعبير والتجمع".



وأصيب ترامب قبل أسبوعين عندما أطلق مسلح يبلغ من العمر 20 عاما النار عليه خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا. وأكد مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) أمس الجمعة أن إصابة ترامب في أذنه اليمنى نتجت عن رصاصة.