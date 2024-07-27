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ضربات تركية جديدة ضد حزب العمال الكردستاني في العراق
أخبار دولية
2024-07-27 | 11:01
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ضربات تركية جديدة ضد حزب العمال الكردستاني في العراق
نفذت تركيا ضربات جوية جديدة ليل الجمعة السبت ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في جبال شمال العراق، بحسب مصادر في البلدين.
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان: "بموجب حقنا في الدفاع عن النفس (...)، تم تنفيذ عمليات جوية ضد أهداف إرهابية في شمال العراق في مناطق كارا وقنديل وأسوس".
وأوضح الجيش التركي الذي ينفذ غارات في المنطقة بانتظام، أنه ضرب 25 هدفا "من بينها كهوف ومخابئ وملاجئ ومستودعات ومنشآت" لحزب العمال الكردستاني الذي يشن حرب عصابات ضد السلطات التركية منذ عام 1984 وتصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة "إرهابية".
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، وصف مصدر أمني في شمال العراق هذه الضربات بأنها "مكثفة".
ووفق كمران عثمان، عضو منظمة فرق صناع السلام المجتمعية ومقرها في كردستان العراق، فقد استمرت الغارات لنحو 45 دقيقة. ولم يتم تسجيل أي إصابات بين المدنيين، بحسب المصدر الذي تحدث عن أضرار في الأراضي الزراعية.
وأكد الجيش التركي أنه تمكن من "تحييد العديد من الإرهابيين".
وتندد بغداد بالعمليات العسكرية التركية على الأراضي العراقية.
أخبار دولية
تركيا
ضربات جوية
حزب العمال الكردستاني
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