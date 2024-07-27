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22 قتيلا في قصف مدفعي للفاشر بشمال دارفور

أخبار دولية
2024-07-27 | 11:12
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22 قتيلا في قصف مدفعي للفاشر بشمال دارفور
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22 قتيلا في قصف مدفعي للفاشر بشمال دارفور

قتل 22 شخصا وأصيب 17 آخرون السبت في قصف مدفعي لمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، وذلك بعد أكثر من 15 شهرا على بداية الحرب في السودان، وفق ما أكد مصدر طبي.
     
وقال مسؤول طبي في المستشفى السعودي في الفاشر طالبا عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس: "وصلت الينا جثامين 22 قتيلا واستقبلنا 17 جريحا جراء القصف الذي وقع اليوم على سوق المواشي وحي الرديف"، بينما أفاد شهود بأنه "تم قصف المنطقتين بالمدفعية" من قبل قوات الدعم السريع التي تستمر الحرب بينها وبين الجيش السوداني منذ نيسان 2023.
    
ولفت الشهود الى أن "بعض البيوت تهدم جراء سقوط القذائف".
     
ومنذ مطلع أيار، تدور معارك عنيفة في الفاشر، المدينة الوحيدة الكبيرة في دارفور التي لم تسقط تحت سيطرة قوات الدعم السريع.
     
وتحاصر قوات الدعم السريع المدينة التي يقطنها مئات آلاف السودانيين.
     
وكانت الفاشر شهدت هدوءا نسبيا لأسبوعين بعدما هاجمت قوات الدعم السريع في بداية تموز سوقا في المدينة، ما أسفر عن مقتل 15 مدنيا وجرح 29.
     
ووفقا لحصيلة نشرتها منظمة أطباء بلا حدود في 24 حزيران، أسفرت المعارك في الفاشر حتى ذلك التاريخ عن مقتل 260 شخصا.
     
وقتل عشرات الآلاف في الحرب الدائرة بين قوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو والجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان. وقال الموفد الأميركي الى السودان توم بيرييلو إن النزاع أوقع، وفق بعض التقديرات، 150 ألف قتيل.
     
كما أدت الحرب الى لجوء ونزوح 11 مليون سوداني والى تدمير البنى التحتية وجعلت السودان على حافة المجاعة.
     
ويواجه طرفا النزاع اتهامات بارتكاب جرائم حرب لاستهدافهما عمدا المدنيين وعرقلة المساعدات الإنسانية.

أخبار دولية

الفاشر

دارفور

الحرب

السودان

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