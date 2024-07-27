أكسيوس: إسرائيل سلمت الولايات المتحدة مقترحها المحدث بشأن اتفاق غزة

ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير ومصدرين آخرين أن إسرائيل سلمت مقترحها المحدث بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق الرهائن في قطاع غزة إلى الولايات المتحدة اليوم السبت.