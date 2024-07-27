بوريل يحض على ايجاد "حل سياسي" لإنهاء "الجنون" في غزة

حض مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على ايجاد "حل سياسي" لإنهاء "الجنون" في غزة بعد إعلان وزارة الصحة التابعة لحماس في القطاع عن استشهاد 30 شخصا في غارة إسرائيلية على مدرسة.



وقال بوريل في منشور على منصة اكس: "يجب أن يحدث وقف لإطلاق النار الآن. ويجب احترام القانون الإنساني الدولي وتقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين على نطاق واسع. وحده الحل السياسي سينهي هذا الجنون".



وأضاف في منشور آخر: "هجوم آخر على مدرسة تستخدم مأوى للنازحين داخليا في خان يونس (...) وفي الوقت نفسه، يُطلب مجددا بشكل متكرر من سكان ضعفاء الانتقال إلى مكان آخر، بدون نهاية في الأفق".



وأسفرت غارة إسرائيلية على مدرسة في دير البلح عن استشهاد 30 شخصا السبت، وفق ما أفادت مصادر في قطاع غزة في الشهر العاشر من الحرب.