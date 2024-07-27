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البقاع
24
o
الجنوب
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o
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o
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o
كسروان
28
o
متن
28
o
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الكوكب يحترق واجراءات الوقاية ممكنة
أخبار دولية
2024-07-27 | 13:43
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الكوكب يحترق واجراءات الوقاية ممكنة
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الكوكب يحترق واجراءات الوقاية ممكنة
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