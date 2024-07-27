متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نجهز ردا على "حزب الله"

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاغاري اليوم، أن الجيش يجهز ردا على "حزب الله" بعد أن أدى صاروخ أطلق من لبنان إلى مقتل 10، من بينهم أطفال، في ملعب لكرة القدم في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.



وقال: "معلوماتنا الاستخباراتية واضحة. حزب الله مسؤول عن قتل أطفال وفتيان أبرياء". واتهم "حزب الله" بالكذب بعد نفي الحزب المسؤولية عن الواقعة.

وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان قد نفت نفيا قاطعا الادعاءات التي أوردتها بعض وسائل الإعلام الاسرائيلية ومنصات اعلامية مختلفة عن استهداف مجدل شمس، مؤكدة ألا علاقة ‏لها بالحادث على الإطلاق.‏