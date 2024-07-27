عشرة قتلى إثر إطلاق صواريخ على الجولان المحتل... والجيش الإسرائيلي يتهم حزب الله

أفاد الإسعاف الإسرائيلي اليوم، بأن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 19 آخرون في قصف صاروخي على الجولان المحتل.



وقال جهاز "نجمة داود الحمراء" في حصيلة جديدة إن عشرة أشخاص قتلوا في قصف على مجدل شمس، مضيفا أن 19 شخصا أصيبوا، ستة منهم في حالة خطيرة.



وأكدت الشرطة والجيش الإسرائيليان أن صواريخ أصابت عدة مواقع في مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل، وأصاب أحدها بلدة مجدل شمس التي تقع على حدود لبنان والأردن.



وحمّل الجيش الاسرائيلي "حزب الله" المسؤولية، في حين نفى الأخير إطلاق الصواريخ.



وقال الجيش إنه تم نشر مروحيات وسيارات إسعاف ووحدات عناية مركزة متنقلة في المنطقة.



وقال المسعف عيدان أفشالوم في بيان نشره الإسعاف الإسرائيلي: "وصلنا إلى ملعب كرة قدم ورأينا دمارا وأغراضا تحترق وكان الجرحى ممددين على العشب".



وأفاد مراسل لفرانس برس بأن مسعفين كانوا ينقلون جرحى على نقالات من موقع سقوط الصاروخ في مجدل شمس، لافتا الى أن عددا من عناصر قوات الأمن الإسرائيلية انتشروا بسرعة في المنطقة.



وقالت الشرطة في بيان منفصل إن "ضباطا وفريق إزالة قنابل تابعا لشرطة المنطقة الشمالية يقومون حاليا بتأمين المنطقة لمنع أي خطر آخر على الجمهور".