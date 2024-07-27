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نتنياهو: "حزب الله" سيدفع ثمنا غاليا
أخبار دولية
2024-07-27 | 15:56
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نتنياهو: "حزب الله" سيدفع ثمنا غاليا
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "حزب الله" سيدفع ثمنا غاليا بعد الهجوم صاروخي الذي أدى إلى مقتل 11 شخصا، بينهم أطفال، في ملعب لكرة القدم في قرية درزية بالجولان المحتل اليوم.
ووفقا لبيان من مكتبه، أبلغ نتنياهو زعيم الطائفة الدرزية في إسرائيل في مكالمة هاتفية بأن "حزب الله سيدفع ثمنا غاليا، وهو ثمن لم يدفعه حتى الآن".
يذكر أن المقاومة الإسلامية في لبنان كانت قد نفت نفيا قاطعا الادعاءات التي أوردتها بعض وسائل الإعلام الاسرائيلية ومنصات اعلامية مختلفة عن استهداف مجدل شمس في هضبة الجولان المحتلة، مؤكدة ألا علاقة لها بالحادث على الإطلاق.
أخبار دولية
نتنياهو
حزب الله
الجولان
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