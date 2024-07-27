بوريل يدين "حمام الدم" في الجولان: نحضّ جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس

دان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "حمام الدم" الذي وقع السبت في بلدة مجدل شمس بهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل حيث أسفر سقوط صاروخ على ملعب كرة قدم عن مقتل 11 فتى، مطالباً بإجراء تحقيق دولي مستقلّ.



وقال بوريل في منشور على منصة إكس: "صور صادمة من ملعب كرة القدم في بلدة مجدل شمس الدرزية. أدين بشدّة حمّام الدم هذا. نحن بحاجة إلى تحقيق دولي مستقلّ في هذه الواقعة غير المقبولة. نحضّ جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنّب مزيد من التصعيد".

يذكر أن السلطات الإسرائيلية اتهمت "حزب الله" بالوقوف وراء الهجوم وتوعدت بالرد. ولكن "حزب الله" أكد ألا علاقة ‏له بالحادث على الإطلاق.