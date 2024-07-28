بلينكن وأوستن يلتقيان في طوكيو الأحد نظيريهما اليابانيين

يواصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد في اليابان جولة آسيوية ماراثونية تهدف إلى تعزيز تحالفات بلاده وشراكاتها في مواجهة الصين.



وأجرى بلينكن السبت محادثات "صريحة ومثمرة" مع نظيره الصيني وانغ يي على هامش اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في فينتيان عاصمة لاوس.



وتتّهم واشنطن بكين بالقيام بأعمال استفزازية، بخاصة حول تايوان وفي بحر الصين الجنوبي، بينما تقول الصين إنّ الولايات المتّحدة تريد تطويقها.