روسيا تعلن الاستيلاء على بلدة جديدة شرق اوكرانيا

أعلنت روسيا السبت أنّها سيطرت على بلدة جديدة شرقي أوكرانيا حيث تواصل قواتها تقدّمها البطيء منذ أشهر بدون تحقيق خرق كبير حتى الآن.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إنّ "وحدات من مجموعة القوات المركزية حرّرت بلدة لوزوفاتسكي".



وتقع هذه البلدة شرق مدينة بوكروفسك في قطاع أوتشريتين حيث تقدمت القوات الروسية بسرعة نسبياً في الأشهر الأخيرة.



وبدأت روسيا تكتسب المزيد من الأرض منذ فشل الهجوم الأوكراني المضادّ الكبير في صيف 2023 وسقوط أفدييفكا في شباط.