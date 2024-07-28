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روسيا: حريق بمستودع نفط في كورسك بعد هجوم أوكراني بمسيّرات

أخبار دولية
2024-07-28 | 02:08
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روسيا: حريق بمستودع نفط في كورسك بعد هجوم أوكراني بمسيّرات
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روسيا: حريق بمستودع نفط في كورسك بعد هجوم أوكراني بمسيّرات

أعلن القائم بأعمال حاكم منطقة كورسك الروسية أليكسي سميرنوف اليوم، أن النيران اندلعت في ثلاثة خزانات بمستودع للنفط في المنطقة نتيجة هجوم بطائرات مسيرة شنته أوكرانيا.

ولم يصب أحد في الهجوم وتم إخماد النيران بأحد الخزانات بسرعة. ولكن سميرنوف قال عبر تطبيق تيليغرام إن 82 من رجال الإطفاء يحاولون إخماد النيران في الخزانين الآخرين مع استخدام 32 وحدة من المعدات.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية عبر تطبيق تيليغرام بأن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرتين مسيرتين فوق كورسك.

وذكر سميرنوف أن الطائرات المسيرة ألحقت أضرارا أيضا بمبنيين سكنيين في المنطقة، مما أسفر عن إصابة شخص.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة هذه الأنباء بشكل مستقل. ولم يصدر تعليق بعد من أوكرانيا.

أخبار دولية

روسيا

حريق

مستودع نفط

كورسك

هجوم أوكراني

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