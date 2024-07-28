إسرائيل تعتبر أن حزب الله "تجاوز كل الخطوط الحمر" بعد الضربة على الجولان

رأت وزارة الخارجية الإسرائيلية الأحد أن حزب الله "تجاوز كل الخطوط الحمر" من خلال ضربة صاروخية دامية على الجولان السوري المحتل اتهمته بشنّها السبت، وأدت الى مقتل 12 شخصاً.



وقالت الوزارة في بيان إن "مجزرة السبت تعد تجاوزاً لكل الخطوط الحمر من قبل حزب الله. هذا ليس جيشاً يقاتل آخر، بل هو منظمة إرهابية تقوم باستهداف المدنيين عمداً".