خامنئي ينصّب بزشكيان رئيساً لإيران بعد فوزه بالانتخابات

أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الأحد تنصيب الإصلاحي مسعود بزشكيان رئيساً جديداً للجمهورية في إيران، بعد فوزه بالانتخابات المبكرة التي أجريت في أعقاب مقتل إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية.



وأقيمت مراسم المصادقة على تولي بزشكيان الرئاسة في حسينية الإمام الخميني في طهران، وأعلن خلالها خامنئي تنصيب الرئيس التاسع للجمهورية الإسلامية منذ تأسيسها عام 1979.



ويؤدي بزشكيان اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى (البرلمان) الثلاثاء.