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برلين تندد بالضربة على الجولان المحتل وتدعو إلى الهدوء

أخبار دولية
2024-07-28 | 05:01
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برلين تندد بالضربة على الجولان المحتل وتدعو إلى الهدوء
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برلين تندد بالضربة على الجولان المحتل وتدعو إلى الهدوء

دانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الأحد الهجوم "المروع" الذي أودى بحياة 12 شخصا السبت في الجولان السوري المحتل واتهمت إسرائيل "حزب الله"اللبناني بشنه، داعية إلى "التصرف بهدوء". 
     
وقالت على موقع "اكس" إن "الهجمات الغادرة يجب أن تتوقف فورًا. ومن المهم حاليا التصرف بهدوء. قتل عدد كبير جدًا من الأشخاص في هذا النزاع"، في إشارة إلى الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من تسعة أشهر وتهدد بالتوسع إلى المنطقة.

أخبار دولية

أنالينا بيربوك

برلين

الجولان المحتل

إسرائيل

حزب الله

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