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بوتين يهدّد باستئناف إنتاج أسلحة نووية متوسطة المدى بحال نشر صواريخ أميركية في أوروبا

أخبار دولية
2024-07-28 | 05:18
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بوتين يهدّد باستئناف إنتاج أسلحة نووية متوسطة المدى بحال نشر صواريخ أميركية في أوروبا
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بوتين يهدّد باستئناف إنتاج أسلحة نووية متوسطة المدى بحال نشر صواريخ أميركية في أوروبا

هدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد باستئناف إنتاج أسلحة نووية متوسطة المدى إذا أكدت الولايات المتحدة عزمها على نشر صواريخ في ألمانيا أو في أي مكان في أوروبا. 
     
وقال بوتين خلال كلمة ألقاها بمناسبة عرض بحري في سان بطرسبرغ "إذا نفذت الولايات المتحدة مثل هذه الخطط، فسنعتبر أننا تحررنا من الوقف الأحادي الجانب الذي تم اعتماده مسبقًا بشأن نشر قدرات هجومية متوسطة وقصيرة المدى". 

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