19 قتيلا جراء غرق قارب في شمال إثيوبيا

لقي 19 شخصا على الأقل حتفهم عندما غرق قاربهم السبت في نهر في إقليم أمهرة في شمال إثيوبيا، وفق ما أعلن الإعلام الرسمي في المنطقة الأحد.



وقالت "هيئة الإعلام في أمهرة" نقلا عن مسؤول محلي إنه "تم إنقاذ سبعة أشخاص بينهم طفل في ظروف صعبة".