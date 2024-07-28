بلينكن: "كل المؤشرات" تدل على أن حزب الله أطلق الصاروخ على الجولان

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن "كل المؤشرات" تدل على أن حزب الله اللبناني أطلق الصاروخ على الجولان المحتل.



وقال بلينكن في مؤتمر صحافي في طوكيو: "كل المؤشرات تدل على أن الصاروخ كان بالفعل من حزب الله". وأضاف: "نؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها من الهجمات".