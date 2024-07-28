فتح مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في فنزويلا

فتحت مراكز الاقتراع الأحد الساعة 6,00 (10,00 ت غ) في فنزويلا في انتخابات رئاسية يسودها التوتر، يتواجه فيها الرئيس نيكولاس مادورو الطامح إلى ولاية ثالثة من ست سنوات، مع الدبلوماسي السابق إدموندو غونزاليس أوروتيا الذي حل محلّ زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو عند إعلان عدم أهليتها للترشح.



ودعي حوالى 21 مليون ناخب من أصل 30 مليون فنزويلي للإدلاء بأصواتهم وتشكلت صفوف انتظار صغيرة أمام مراكز الاقتراع في العاصمة كراكاس قبل فتحها، فيما يرى الخبراء أن المشاركة عنصر أساسي في الانتخابات إذ تحتاج المعارضة إلى تعبئة قوية للفوز.