بلينكن يدعو إلى احترام "الآلية الديمقراطية" في الانتخابات الرئاسية في فنزويلا

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى احترام "الآلية الديمقراطية" في فنزويلا حيث تجري انتخابات رئاسية.



وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي في اليابان إن "الشعب الفنزويلي يستحق انتخابات تعكس حقا إرادته، حرة من أي تلاعب. وستراقب الأسرة الدولية ذلك من كثب". وأضاف: "نحض جميع الأطراف على الإيفاء بالتزاماتها واحترام الآلية الديمقراطية".



واعتبر أن هذه الانتخابات "حدث محوري في فترة محورية على ضوء الأزمات السياسية والاقتصادية والإنسانية الحادة التي تواجهها البلاد".



وتنظم فنزويلا الأحد انتخابات رئاسية يسودها توتر شديد بين خصمين يعد كلاهما بالنصر، الرئيس المنتهية ولايته نيكولاس مادورو الذي حذر من "حمام دم" ومرشح "التغيير" إدموندو غونزاليس أوروتيا.