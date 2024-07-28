مادورو يعلن أنه "سيضمن احترام" نتائج الانتخابات الرئاسية في فنزويلا

أعلن الرئيس الفنزويلي المنتهية ولايته نيكولاس مادورو بعد الإدلاء بصوته صباح الأحد في كراكاس، أنه "سيضمن احترام" نتائج الانتخابات الرئاسية التي تجري في أجواء من التوتر فيما تخشى المعارضة حصول عمليات تزوير وتلاعب بالنتائج.



وقال مادورو المرشح لولاية ثالثة من ست سنوات بوجه المعارض إدموندو غونزاليس أوروتيا المتقدم عليه في استطلاعات الرأي: "أعترف وسأعترف بالحَكَم الانتخابي، النتائج الرسمية، وسأضمن احترامها"، داعيا خصومه إلى الالتزام بذلك أيضا.