باريس تدين الضربة على الجولان المحتل: لتفادي تصعيد عسكري جديد

دانت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم، الهجوم الذي أودى بحياة 12 شخصا السبت في الجولان السوري المحتل، داعية إلى "تفادي تصعيد عسكري جديد".



وقالت في بيان: "تدين فرنسا بشدة الهجوم الذي استهدف بلدة مجدل شمس الدرزية في الجولان السوري المحتل، وأسفر عن حصيلة ثقيلة بنحو خاص".

وأضافت الخارجية الفرنسية أن "فرنسا تدعو إلى بذل كل الجهود لتفادي تصعيد عسكري جديد وستواصل العمل مع الأطراف المعنية لتحقيق هذه الغاية".