عقد مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي وتركيا هذا الشهر بأنقرة

ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم، أن الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا تعقد الفترة من 29 إلى 31 تموز في أنقرة بمشاركة تسع جهات حكومية سعودية.