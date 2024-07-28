نتانياهو يعود من الولايات المتحدة ويتوجه إلى اجتماع أمني بعد هجوم الجولان

عاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد من رحلته إلى الولايات المتحدة وتوجه مباشرة إلى جلسة مجلس الوزراء الأمني وذلك غداة إطلاق صاروخ على بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل ومقتل 12 من الفتية.



وقال مكتب نتانياهو في بيان: "هبطت طائرة رئيس الوزراء في إسرائيل. وهو في طريقه الآن إلى وزارة الدفاع لحضور اجتماع لمجلس الوزراء الأمني".